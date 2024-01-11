В ДНР рассказали о раненных после обстрела ВСУ Пушилин: пять человек ранены в результате массированного обстрела ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины Куйбышевского района Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, огонь велся из РСЗО калибра 122 мм.

На данный момент известно о пяти раненных гражданских лицах в результате массированного обстрела противником Куйбышевского района Донецка, огонь велся из РСЗО калибра 122 мм. У женщин 1949 г. р. и 1995 г. р. состояние средней тяжести. Водитель маршрутного такси 1968 г. р. — состояние тяжелое, у мужчины 1985 г. р. состояние средней степени тяжести, у мужчины 1972 г. р. — тяжелое, — написал Пушилин.

Глава ДНР также уточнил, что в результате атаки произошло три пожара по разным адресам, включая возгорание кровли частного дома, газовой трубы и двух грузовых автомобилей. В настоящее время пожары ликвидированы спасателями республики.

Напомним, 2 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что семьям, которые потеряли родных во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря, выплатят по 3 млн рублей. Гладков добавил, что по 500 тысяч рублей перечислят тем, кто получил средний или тяжкий вред здоровью. По его словам, выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.