Восьмимесячная девочка лишилась ноги после атаки ВСУ на Белгород Губернатор Гладков: девочка потеряла ногу после обстрела Белгорода

Фото: t.me/vvgladkov

Восьмимесячная девочка потеряла ногу после обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, ребенок находится в Российской детской клинической больнице в Москве.

Есть особо страшный случай — восьмимесячная девочка потеряла ножку. Девочка находится в отделении травматологии и ортопедии. Большой молодец дядя малышки — проводит с ней много времени, занимается, а ему в свою очередь очень помогают медсестры, — написал Гладков.

В столичной клинике находятся еще три девочки, раненные при атаке ВСУ 30 декабря. Гладков подчеркнул, что у одной из них осколок прошел в трех миллиметрах от сердца, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Глава региона сообщил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, в том числе и психологическая.

Жительница Белгорода ранее рассказала, что на данный момент в городе складывается очень тяжелая обстановка, люди боятся выходить на улицы. Она назвала обстрел 30 декабря самым страшным с начала спецоперации. По словам женщины, ее знакомая лишилась пальцев во время украинской атаки.

Также стало известно, что власти Белгорода закупили бронежилеты и каски для общественников, которые помогают городским службам во время обстрелов. В общей сложности белгородцам выдали 100 комплектов обмундирования. Для этих целей региональные власти выделили 8,3 млн рублей.