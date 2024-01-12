В посольстве РФ объяснили, почему Джонсон сорвал переговоры Москвы и Киева Посольство РФ: Джонсон воспринял конфликт на Украине как шанс спасти карьеру

Фото: Roberto Casimiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский экс-премьер Борис Джонсон воспринимал украинский конфликт как выгодный шанс спасти карьеру, поэтому сорвал мирные переговоры Москвы и Киева, заявило посольство России в Лондоне. Так российские дипломаты прокомментировали попытки министра оправдаться за свои действия, в ходе которых он назвал обвинения в свой адрес «чушью», передает РИА Новости.

Напомним, что к началу СВО премьерство Бориса Джонсона уже висело на волоске. А потому украинский конфликт был воспринят им как перспективный шанс реанимировать свою карьеру. Ни о каком радении за будущее Украины и украинцев речи, конечно, не шло — только самопиар и политическое выживание, — подчеркнули послы.

В посольстве задались вопросом, осознает ли Джонсон ответственность, которая в момент переговоров лежала на его плечах. Дипломаты пришли к выводу, что министра это не волновало.

Ранее Джонсон заявил, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года, а вся информация об этом является «российской пропагандой». При этом Джонсон вспомнил, что после встречи российских и украинских дипломатов в Турции он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда экс-премьер, по его словам, выразил озабоченность возможностью заключения каких-либо соглашений между Москвой и Киевом, обещал помощь Лондона и призвал «просто воевать».