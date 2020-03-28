https://static.news.ru/photo/9b017c5e-70db-11ea-b6b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два новых случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) подтверждены в Оренбургской области. Одним из заболевших оказался сотрудник ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

Анализы на коронавирус мамы сотрудника оренбургского предприятия ещё уточняются, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) по всему миру превысило 600 тысяч (+13 887 за последние сутки). Умерли более 27 тысяч человек (+691 жертва). Выздоровели около 135 тысяч (+4100 пациентов).

Медики 28 марта 2020 года выявили в России новые 228 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Инциденты зафиксированы в 26 регионах. В РФ зарегистрировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что одним из симптомов коронавируса нового типа может быть конъюнктивит, считают американские медики из Академии офтальмологии. Врачи опираются на данные китайских коллег. По их словам, один из 30 пациентов, заразившихся COVID-19, жаловался на проблемы с глазами.