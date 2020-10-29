Собянин: резервные госпитали будут сохранены, пока пандемия не пройдёт

https://static.news.ru/photo/707418a2-1a18-11eb-9986-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти сохранят работу резервных госпиталей в столице до тех пор, пока не убедятся, что пандемия коронавирусной инфекции прошла. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Резервные госпитали будут работать в полном объёме, даже если будет снижение загрузки больничных коек под коронавирус. Мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока мы не убедимся, что пандемия прошла, — рассказал столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Если бы в городе не было резервных госпиталей, тогда большое количество зданий и сооружений нужно было бы забирать из системы оказания плановой медицинской помощи. Собянин отметил, что сейчас коечный фонд для больных COVID-19 свободен почти на 50%.

Как писал NEWS.ru, в Москве не будут вводить дополнительные противоэпидемические меры, как в Европе. Собянин подчеркнул, что если жители города будут соблюдать необходимые требования, тогда не понадобится никаких дополнительных мер.

Ситуация с COVID-19 в столице стабилизировалась. За последние две недели основные показатели распространения инфекции замедлились в 10 раз. В последние два дня было госпитализировано меньше пациентов с коронавирусом, чем выписали, подчеркнул Собянин.

Ранее начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков заявил, что перевод сотрудников на удалённую работу, а также ношение масок и перчаток позволяет не вводить в столице строгие ограничения.