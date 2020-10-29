Собянин: дополнительных жёстких мер в Москве не будет

https://static.news.ru/photo/fbd62d78-1a17-11eb-a6a6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Власти Москвы не будут вводить дополнительные противоэпидемические жесткие меры, как в Европе. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Если мы будем соблюдать четко те требования, которые мы уже предъявляем, дополнительных мер не понадобится, — цитирует его ТАСС.

Он также выразил надежду, что никаких жёстких мер, которые применяются сегодня в Европе — во Франции, в Германии, в других странах, в Москве вводить не будут. Столичный градоначальник считает, что в городе можно обойтись без этого.

Как писал NEWS.ru, ношение масок и перчаток, а также перевод сотрудников на удалённую работу позволят не вводить более строгие ограничения, сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

По его словам, в западных странах введены уже более жёсткие меры. Так, в Баварии носить маски необходимо не только в помещениях, но и на улицах, а за нарушение придётся заплатить штраф до 25 тысяч евро.