Собянин рассказал о числе тяжёлых больных коронавирусом в больницах

https://static.news.ru/photo/92bc38ee-1a0f-11eb-aee8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Порядка 10 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в больницах столицы в тяжёлом состоянии. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сегодня лежит на койках около 10 тысяч человек тяжелобольных, это огромная нагрузка на здравоохранение, — цитирует его ТАСС.
Как писал NEWS.ru, Собянин считает, что жители столицы на пути к победе над коронавирусом. Самыми эффективными мерами мэр Москвы назвал масочный режим и контроль над его соблюдением, а также перевод москвичей на удалённую работу. Объём загрузки коек в столице — более 10 тысяч ковидных больных, уточнил мэр. При этом пациенты получают помощь не только в стационарах, но и амбулаторно.
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