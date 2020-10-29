Собянин рассказал о числе тяжёлых больных коронавирусом в больницах

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В Москве чаще всего происходит заражение коронавирусом в офисах. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Мы видим, что наибольшее заражение происходит именно в сегменте офисов, — цитирует его ТАСС. Градоначальник добавил, что на сегодняшний день на удалёнке находятся 1,2 млн человек. Это 10% от жителей...