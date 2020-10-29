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Собянин рассказал о числе тяжёлых больных коронавирусом в больницах

20:50, 29 октября 2020 12
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Порядка 10 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в больницах столицы в тяжёлом состоянии. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня лежит на койках около 10 тысяч человек тяжелобольных, это огромная нагрузка на здравоохранение, — цитирует его ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Собянин считает, что жители столицы на пути к победе над коронавирусом. Самыми эффективными мерами мэр Москвы назвал масочный режим и контроль над его соблюдением, а также перевод москвичей на удалённую работу. Объём загрузки коек в столице — более 10 тысяч ковидных больных, уточнил мэр. При этом пациенты получают помощь не только в стационарах, но и амбулаторно.

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