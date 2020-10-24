Собянин: Москва побеждает COVID

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Жители столицы на пути к победе на коронавирусом. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин.

За прошедшую неделю у нас снизились в 10 раз темпы по выявляемости коронавируса и в пять раз меньше динамика загрузки коечного фонда, — цитирует Собянина РИА Новости.

По мнению главы города, заболеваемость снизилась благодаря введению специальных мер против COVID-19.

Самыми эффективными мерами мэр Москвы назвал масочный режим и контроль над его соблюдением, а также перевод москвичей на удалённую работу. Кроме того, эффективными считаются административные, санитарные, медицинские меры.

Объём загрузки коек в столице — более 10 тысяч ковидных больных, уточнил мэр. При этом пациенты получают помощь не только в стационарах, но и амбулаторно.