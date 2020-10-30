Снимок с шампанским, выложенный депутатом, вызвал скандал

https://static.news.ru/photo/3a42c7c0-1aa3-11eb-87f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

Депутат городской думы Ангарска Андрей Болгов выложил снимок с ванной шампанского. После реакции в Сети ему пришлось удалить фото.

Болгов разместил в Instagram фото ванной, наполненной бутылками с шампанским, сопроводив его подписью: «А как вы проводите вечер?» В геотеге был указан отель Ritz-Carlton в столице, сообщает «Москва 24».

Фото сразу же получило много негативных комментариев. Пользователи подсчитали, что стоимость напитков в ванной могла составлять свыше 360 тысяч рублей.

Парламентарий объяснил, что данный кадр был сделан три года назад, а сам он не бывал в столице с прошлого года. Но фото убрал.

Как писал NEWS.ru, объём розничных продаж игристых и шампанских вин вырос на 8,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.