Россиянка пыталась вывезти в Белград старинные радиоактивные часы

Фото: Краснодарская таможня

Краснодарские таможенники нашли в багаже у пассажирки рейса Сочи-Белград радиоактивные часы, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни. Внимание привлек неестественный радиационный фон, исходивший от одного из чемоданов. Предмет признан не подлежащим к дальнейшему использованию.

Хозяйка объяснила, что летела в Белград к мужу. Он попросил взять с собой памятные часы его дедушки. О таящейся опасности ни она, ни муж даже не догадывались.

По данным ведомства, на поверхности часов мощность гамма-излучения превышала норму более чем в 60 раз. Также зашкаливали альфа- и бета-излучения. Находку решено утилизировать.

В августе в аэропорту Внуково таможенники нашли в багаже пассажира более десятка тушек лисиц фенеков. На них отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, а также разрешение ведомства на ввоз. Они не пережили перелет в таких условиях и все погибли.

До этого в Хабаровском крае пограничники изъяли 1,5 тонны бивней мамонта. Их обнаружили в тайнике контрабандистов на территории Бикинского района. Бивни были упакованы в полипропиленовые мешки и спрятаны под деревянным полом нежилого помещения. Стоимость находки превышает 50 млн рублей.