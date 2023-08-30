Более десятка тушек карликовых лисиц изъяли у россиянина во Внуково

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В аэропорту Внуково таможенники нашли в багаже пассажира более десятка тушек лисиц-фенеков, сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. Отмечается, что на них отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, а также разрешение ведомства на ввоз.

При проведении физического контроля были обнаружены миниатюрные лисицы (фенеки) в количестве 12 голов, не подающие признаков жизни: роговицы глаз мутные, на свет зрачки не реагируют. Констатирована смерть, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае сотрудники Пограничного управления ФСБ России изъяли 1,5 тонны бивней мамонта. Их обнаружили в тайнике контрабандистов на территории Бикинского района. Бивни были упакованы в полипропиленовые мешки и спрятаны под деревянным полом нежилого помещения. Стоимость находки составляет свыше 50 млн рублей.

Также сообщалось, что таможенники на контрольно-пропускном пункте Адлер задержали мужчину с редкими ястребами-тетеревятниками. Злоумышленник пытался незаконно вывезти их в Абхазию. С этой целью он обмотал редких птиц скотчем и спрятал в отсеке для запасного колеса.