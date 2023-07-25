У контрабандистов под Хабаровском нашли бивни мамонта на 50 млн рублей ФСБ изъяла бивни мамонта на 50 млн рублей из тайника контрабандистов под Хабаровском

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России изъяли 1,5 тонны бивней мамонта из тайника контрабандистов в Хабаровском крае, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей пресс-службы ведомства. Стоимость палеонтологических останков составила более 50 млн рублей.

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области пресечен незаконный оборот палеонтологических останков мамонтовой фауны. В Бикинском районе Хабаровского края изъяты более 1,5 тонны мамонтовых бивней, без документов, подтверждающих законность их добычи, — рассказали в ФСБ.

Бивни были упакованы в полипропиленовые мешки и спрятаны под деревянным полом нежилого помещения. Сейчас правоохранительные органы проводят разбирательство.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево у иностранца изъяли коллекцию медалей и орденов Великой Отечественной войны. Награды общей стоимостью 350 тысяч рублей пытались вывезти в Пекин.

Коллекцию обнаружили в чемодане пассажира во время досмотра. В ней были семь орденов Отечественной войны и Красной звезды, а также орденская планка с пятью медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Как показала экспертиза, награды изготовлены более 50 лет назад, а значит, относятся к предметам культурных ценностей.