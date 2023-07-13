Таможенники не дали вывезти в Пекин медаль «За взятие Берлина» Шереметьевская таможня не дала вывезли в Пекин награды времен ВОВ на сумму 350 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коллекция медалей и орденов Великой Отечественной войны была изъята из багажа гражданина КНР в аэропорту Шереметьево. Иностранец пытался незаконно вывезти награды в Пекин. Общая стоимость наград составляет 350 тысяч рублей, сообщается на сайте Шереметьевской таможни.

Государственные награды, стоимость которых составляет 350 тысяч рублей Шереметьевские таможенники обнаружили в багаже гражданина КНР, который вылетал в Пекин. Мужчину инспектора остановили на «зеленом» коридоре, — сообщает пресс-служба.

При досмотре в чемодане пассажира обнаружили семь орденов Отечественной войны и Красной звезды, а также орденская планка с пятью медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Экспертизой установлено, что все медали были изготовлены более 50 лет назад. Поэтому они относятся к предметам культурных ценностей и не могут вывозится без соответствующих разрешительных документов. Против китайца-фалериста могут завести уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.