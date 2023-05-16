Прокуратура заинтересовалась видео с пытками школьника электрошокером Прокуратура в Мурманске проводит проверку из-за видео, в котором школьник пытает ребенка током

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Мурманская областная прокуратура начала проверку после публикации в городских сообществах видеозаписи, на которой несовершеннолетний угрожает электрошокером ученику школы за то, что он продавал сверстникам пиротехнику. На видео малолетний вигилант с использованием мата и треска электрошокера осуждает подростка, который в компании других школьников продавал петарды. Потерпевший при этом плачет.

Прокуратурой Мурманской области организована проверка по информации из сети «Интернет» о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему учащимися одной из мурманских школ. По поручению прокурора Мурманской области Сергея Паволина по указанным сведениям организована проверка. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в башкирском городе Октябрьском несколько учеников избили одноклассника из-за прически. Ребенок был доставлен в хирургическое отделение больницы, где ему диагностировали сотрясение мозга.