Пьяный мужчина пытался украсть флаг России со здания суда, но не смог

Фото: Роман Васильев/NEWS.ru

Пьяный житель Астраханской области пытался сорвать российских флаг со здания мирового суда в Нариманове, но не смог, сообщает Telegram-канал SHOT. 27-летний мужчина долго боролся с триколором, один раз едва не упал.

Происшествие записали камеры наружного наблюдения. Они зафиксировали, как мужчина нетвердой походкой подходит к флагу, пытается до него дотянуться, но поскальзывается. При этом ему удается сохранить равновесие и схватить триколор за край.

Ткань российского флага оказалась прочной и просто так оторвать госсимвол не вышло. Не помогло даже то, что мужчина повис на флаге, из-за чего согнул флагшток пополам. Но даже это не помогло заполучить триколор и раздосадованный нарушить порядка ушел.

Подозреваемого нашли по камерам, он во всем признался, но причину поступка объяснить не смог. За надругательство над госсимволом ему грозит до года тюрьмы.

Жители Магадана пожаловались на появление упаковок мусорных пакетов цветов российского флага — белого, синего и красного, на упаковке — Кремль. Колымские полицейские обратились к коллегам из Новосибирска, где зарегистрирована компания, производящая мешки. Начата проверка инцидента, компании грозит статья о надругательстве над госсимволами страны.