В Магадане проверят появление мусорных пакетов в цветах флага России

Жители Магадана пожаловались на появление упаковок мусорных пакетов цветов российского флага — белого, синего и красного. Полиция начала проверку инцидента, компании грозит статья о надругательстве над госсимволами страны, пишет «КП-Хабаровск».

В мае в соцсетях Магадана появилась фотография упаковки с мусорными пакетами. Жители возмутились, что рулоны в цветах российского флага, да ещё и Кремль на упаковке, и пожаловались силовикам. Колымские полицейские обратились к коллегам из Новосибирска, где зарегистрирована компания, производящая мешки.

Материалы направлены по территориальности в Новосибирск, где полиция будет проводить проверку на предмет нарушения законодательства. По её результатам будет принято решение о законности изготовления и распространения указанного товара, — сообщили изданию в пресс-службе УМВД РФ по Магаданской области.

Юристы считают, что данный товар теоретически может попасть под уголовную статью «Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации». Но для этого необходимо провести ряд экспертиз.

В самой компании заявляют, что пакеты расцветки триколора появились не со злым умыслом, а чтобы напомнить о расположении и цвете полосок флага страны.

Ранее московский Следственный комитет завёл уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за съёмки ролика для TikTok, в котором фигурировала икона. По версии силовиков, молодые люди, которые снимали юмористический ролик, преследовали цель «надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней» и публично выразили явное неуважение окружающим, чтобы оскорбить чувства верующих.