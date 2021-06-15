Силовики завели уголовное дело из-за TikTok-ролика с иконами

Московский Следственный комитет завёл уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за съёмки ролика для TikTok, в котором фигурировала икона. Об этом рассказала старший помощник главы ведомства Юлия Иванова, передаёт АГН «Москва».
По версии силовиков, молодые люди, которые снимали юмористический ролик, преследовали цель «надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней» и публично выразили явное неуважение окружающим, чтобы оскорбить чувства верующих.
В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления, — отметила Иванова.
Как сообщалось ранее, группа молодых людей решила снять ролик недалеко от жилого дома. Один из участников был одет в матросскую тельняшку, второй был в форме полицейского, а девушка изображала стол. Проходившему мимо мужчине не понравилось, что они используют икону, поэтому он сделал замечание в грубой форме. В ответ его также грубо попросили уйти и не мешать, на что прохожий влепил девушке пощёчину.
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