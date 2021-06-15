Силовики завели уголовное дело из-за TikTok-ролика с иконами

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Вячеслав Оглоблин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Следственный комитет завёл дело на жителя Челябинска, которого подозревают в убийстве бывшей жены на её рабочем месте. По информации источников «Интерфакса», предполагаемый преступник является сотрудников СОБРа Росгвардии.

О задержании мужчины сообщила пресс-служба местного СК. Представитель ведомства рассказал, что подозреваемому предъявили обвинение в убийстве. В ходе бытового конфликта мужчина нанёс несколько ножевых ранений бывшей супруге, в результате которых...