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Трое жителей Дагестана, пропавшие после того, как один из них закурил у мечети «Сердце Чечни» в Грозном, нашлись. Мать одного из пропавших Наргиз Казимова подтвердила изданию «Кавказ.Реалии», что мужчины находятся в полиции Чечни.

Уроженец Дагестана пропал без вести после того, как выложил в соцсети видео, на котором он курит в Грозном. Двое его друзей, снявших ролик, также перестали выходить на связь.

Родственники пропавших обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь найти мужчин.

Ранее NEWS.ru писал, что обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина подверглись нападению в столице Чечни. Инцидент произошёл около входа в гостиницу «Континент». Среди нападавших были женщины, они в основном и били потерпевших, нанося удары руками и ногами. Также некто фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона.