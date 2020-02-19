https://static.news.ru/photo/74ddaf7c-5333-11ea-afe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице Чечни бесследно пропали трое мужчин, приехавших из Дагестана.

Об этом сообщает Telegram-канал «База». По его данным, Хаким Аскеров, Сеидайдин Мустафаев и Нилан Алиев приехали в Грозный 10 февраля. Мужчины остановились в одном из хостелов. В этот день родственники одного из них связались с ним в последний раз.

Родные пропавших обратились за помощью к чеченским властям. По словам родственников одного из них, мужчина незадолго перед исчезновением выложил в своём новом аккаунте в Instagram множество фотографий и видео, сделанных в Чечне, передаёт «АиФ-Дагестан».

Ранее NEWS.ru писал о том, что два десятилетних мальчика 16 февраля ушли из дома в Обливском районе на территории Ростовской области и пропали. На данный момент дети не вернулись, их местонахождение неизвестно.