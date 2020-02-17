https://static.news.ru/photo/fce49612-5160-11ea-9449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два десятилетних мальчика 16 февраля ушли из дома в Обливском районе на территории Ростовской области и пропали. На данный момент дети не вернулись, их местонахождение неизвестно.

Сотрудники местной полиции занимаются розыском мальчиков, о пропаже которых в правоохранительные органы сообщили родители несовершеннолетних.

По сообщению представителей ГУ МВД по Ростовской области, на вид детям примерно десять лет, их рост — 145–150 см.

Один из мальчиков был одет в зелёную зимнюю куртку, тёмную вязаную шапку, синие джинсы и чёрные ботинки. На втором ребёнке на момент ухода из дома была синяя куртка, чёрная шапка, синие джинсы и тёмные ботинки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, сообщить по телефонам 8 (863) 962-14-40 или 02, отмечается на сайте регионального ГУ МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что в Самаре пропала школьница. Сейчас сотрудники правоохранительных органов и волонтёры ищут 11-летнюю девочку.

Девочка пропала 7 февраля. Она была одета в чёрную шапку и тёмно-синюю куртку. Её рост составляет 136 см.