Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина подверглись нападению в столице Чечни.
Уточняется, что инцидент произошёл около входа в гостиницу «Континент». Среди нападавших были женщины, они, в основном и били потерпевших, нанося удары руками и ногами. Также некто фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона,
Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова выехала на место происшествия и выразила готовность помочь пострадавшим. Также она добавила, что адвокат и журналистка, приехавшие в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова, обратились в дежурную часть,
Ислам Нуханов — местный житель, выложивший на YouTube ролик об элитном посёлке в чеченской столице. В данный момент его судят за хранение оружия и нападение на представителя власти.
Как писал NEWS.ru ранее, в Северной Осетии неизвестные напали на журналиста Дэвида Мамедова, обыскали его вещи и обвинили в распространении запрещённых препаратов.
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