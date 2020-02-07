https://static.news.ru/photo/74326186-493c-11ea-8442-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/cb_gudermes

Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина подверглись нападению в столице Чечни.

Уточняется, что инцидент произошёл около входа в гостиницу «Континент». Среди нападавших были женщины, они, в основном и били потерпевших, нанося удары руками и ногами. Также некто фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона, пишет «Новая газета».

Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова выехала на место происшествия и выразила готовность помочь пострадавшим. Также она добавила, что адвокат и журналистка, приехавшие в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова, обратились в дежурную часть, передаёт ТАСС.

Ислам Нуханов — местный житель, выложивший на YouTube ролик об элитном посёлке в чеченской столице. В данный момент его судят за хранение оружия и нападение на представителя власти.

Как писал NEWS.ru ранее, в Северной Осетии неизвестные напали на журналиста Дэвида Мамедова, обыскали его вещи и обвинили в распространении запрещённых препаратов.