Подрыв Каховской ГЭС: последствия катастрофы для ЗАЭС, Крыма и людей Гидроэлектростанция в Херсонской области ушла под воду. Что теперь будет в регионе?

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Эксперты перечислили последствия ночного подрыва Каховской ГЭС, которая ушла под воду. Затоплен центр города Новая Каховка, идет эвакуация людей. Специалисты не исключают экологическую катастрофу в низовьях Днепра, удар по аграрному сектору Херсонской области, проблемы с электроснабжением региона и водоснабжением Крыма. Отдельной угрозой специалисты называют возможный вывод из эксплуатации Запорожской АЭС. Уровень воды в Днепре может подниматься еще 72 часа, после чего начнется ликвидация последствий, сообщили местные власти Новой Каховки. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что случилось на Каховской ГЭС

Катастрофа на Каховской ГЭС произошла примерно в два часа ночи c понедельника на вторник. Как утверждает глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, по дамбе были нанесены многочисленные удары ВСУ. Начался нерегулируемый сброс воды. Благодаря конструкции дамбы резкий сброс воды невозможен, поэтому она сливается постепенно, «как из бутылочного горлышка».

Согласно первоначальной информации местных экстренных служб, в Новой Каховке уровень воды поднялся до 10 метров — по свидетельствам очевидцев, вода стоит на центральном Днепровском проспекте. В остальных населенных пунктах в русле Днепра вода поднялась на уровень от 5 до 8 метров. Во второй половине дня 6 июня глава администрации Новой Каховки уточнил, что вода в городе перешла отметку в 11 метров. Некоторым горожанам понадобилась медпомощь, они доставлены в больницу. Сведений о погибших нет, уточнил Леонтьев.

Фото: Офис президента Украины Частично разрушенная дамба Каховской ГЭС

На самой Каховской гидроэлектростанции разрушены 11 из 28 пролетов. По данным Владимира Леонтьева, верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрелов, но сама дамба водохранилища уцелела. Правда, примерно к 11 часам утра вторника, по сообщениям очевидцев, она уже полностью ушла под воду. По мнению Леонтьева, впоследствии ГЭС придется отстраивать заново.

Компания «Укргидроэнерго» сообщила, что Каховская гидроэлектростанция полностью разрушена и не подлежит ремонту.

Когда прекратится подъем воды

Вода будет поступать до тех пор, пока это водохранилище не опорожнится до отметки, на которой находится гребень водосливных отверстий. На это уйдет около двух суток, считает доктор технических наук, член Общественного совета Минэнерго РФ Владимир Тетельмин.

По прогнозам собеседников «Интерфакса», вода должна сойти в течение 72 часов.

Как идет эвакуация

Началась эвакуация жителей расположенных вдоль берега Днепра населенных пунктов Новокаховского городского округа, в частности Корсунки и Днепрян. Как сообщили агентству ТАСС в экстренных службах региона, всего в результате наводнения подтопило 600 домов в Новокаховском районе, введен режим ЧС.

«Есть угроза катастрофического затопления территорий Новокаховского, Голопристанского, Алешкенского районов. Населению рекомендовано собрать необходимые личные вещи, документы, продукты питания на три дня, питьевую воду, отключить газ и воду», — выступил с инициативой председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов.

Однако врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ЧП на Каховской ГЭС не сильно скажется на ситуации там, массовая эвакуация людей не потребуется.

«В случае ухудшения ситуации просим всех жителей прибрежных населенных пунктов быть готовыми к эвакуации. Экстренные и специальные службы региона находятся в полной готовности и окажут всю необходимую помощь. Органы власти также организуют возможность для эвакуации маломобильных граждан», — говорится в сообщении Херсонской администрации.

Украинские власти сообщили, что сегодня из Херсона отправился поезд на Хмельницкий с первыми 100 херсонцами. В ведомстве отметили, что сейчас из Херсона можно эвакуироваться автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог. Сам город Херсон находится под контролем Киева, левобережье области контролируется ВС РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «крупнейшей рукотворной экологической катастрофе в Европе за десятки лет» — в Киеве назвали ее следствием подрыва ГЭС. По его данным, 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления.

Фото: AP/TASS Эвакуация мирных жителей в окрестностях ГЭС

Есть ли угроза водоснабжению Крыма

Как отмечают специалисты, Каховская гидроэлектростанция не вырабатывает электроэнергию. Она лишь обеспечивает регулирование стока Днепра для орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

Северо-Крымский канал может начать мелеть после подъема воды в Херсонской области, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Но он подчеркнул, что сейчас все местные водохранилища заполнены примерно на 80%, что составляет более 280 млн кубометров воды. Общее количество запасов воды в Северо-Крымском канале — около 40 млн кубометров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, питьевой воды должно хватить всем. Угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС тоже нет, добавил глава региона.

Тем временем местные СМИ уже во вторник, 6 мая, сообщили о проблемах с водоснабжением в Керчи. Пока, судя по публикации в издании «Керчь ИНФО», дефицит воды наблюдается только в Центральном и Аршинцевском районах города. Власти оповестили местных жителей о графике подвоза воды, но причину дефицита не объяснили.

В то же время городские власти предупредили жителей еще двух районов о возможном «частичном отсутствии водоснабжения» или о снижении давления подачи воды и перебоях с 7 июня «в связи с проведением ремонтных работ по ликвидации аварийной ситуации на запорной арматуре Ду-400 мм в районе Чкаловской водораздатки». По официальным данным, дефицит воды не связан с ЧП на Каховской ГЭС.

Напомним, что Северо-Крымский канал обеспечивает до 80% потребностей воды всего полуострова. Длина канала — 402 км, по территории Крыма проходит 294 км. Керчь — конечная точка канала. Поэтому первые сообщения о проблемах с водоснабжением появились именно в этом городе.

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Затоплен центр города Новая Каховка

Какова ситуация вокруг Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в курсе сообщений о затоплении Каховской ГЭС, ее наблюдатели на Запорожской АЭС следят за ситуацией. По данным МАГАТЭ, угрозы безопасности на самой атомной электростанции станции нет.

Как рассказал в Telegram-канале директор станции Юрий Черничук, система отвода тепла на Запорожской АЭС может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и за счет альтернативных источников. По состоянию на восемь утра вторника пруд-охладитель был наполнен на 16,6 метра, чего достаточно для работы станции.

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