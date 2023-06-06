Аксенов рассказал, какие последствия ждут Крым из-за обстрела Каховской ГЭС Аксенов: Северо-Крымский канал может обмелеть после обстрелов Каховской ГЭС

Фото: Экстренные службы Херсонской области/ТАСС

Подтопление центра города после разрушения задвижек на Каховской ГЭС

Северо-Крымский канал может начать мелеть после обстрелов Каховской ГЭС и последующего подъема воды в Херсонской области, заявил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов. При этом он отметил, что угроз подтопления самого полуострова нет.

По поводу ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС. Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, — написал Аксенов.

Он подчеркнул, что сейчас все местные водохранилища заполнены примерно на 80%, общее количество запасов воды в Северо-Крымском канале — около 40 млн кубометров. По словам главы Крыма, питьевой воды должно хватить всем.

Как рассказал ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, в городе началась эвакуация жителей около 300 домов, подтопленных в результате разрушения задвижек Каховской ГЭС. По его словам, вода уйдет до привычного уровня в течение 72 часов. На данный момент местных жителей вывозят автобусами.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы уточнили, что уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В прибрежном населенном пункте Днепряны уровень воды достиг отметки в восемь метров, в Корсунке — 5,3 метра.