«События на Украине — самая страшная трагедия»: Степашин высказался об СВО Экс-глава правительства Степашин назвал события на Украине самой страшной трагедией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Степашин

События, которые произошли на Украине после развала СССР — самая страшная трагедия, заявил корреспонденту NEWS.ru бывший председатель правительства России, экс-глава Счетной палаты, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. По его мнению, в Москве еще недопонимают степень опасности конфликта на Украине.

События на Украине после развала СССР — самая страшная трагедия, которую только можно было представить. Я не мог себе это представить никогда в жизни. Мы в Москве еще недопонимаем степень опасности нынешнего военного конфликта с Украиной, — заявил Степашин.

Он также заявил, что России, как никогда, необходимо консолидироваться и спасти Россию, ее единство и русский народ — «в том числе на временной юрисдикции государства Украина».

Ранее Степашин заявил, что в России сейчас необходимо менять экономику, а также создавать и воссоздавать промышленную политику, и президент страны Владимир Путин это прекрасно понимает. По его словам, глава государства вынужден взять на себя все рычаги управления страной, включая и те вопросы, которыми должно заниматься правительство РФ.