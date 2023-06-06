«Путин это понимает»: Степашин предложил поменять экономику и политику в РФ Степашин предложил поменять экономику и создать промышленную политику в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Степашин

В России сейчас необходимо менять экономику, а также создавать и воссоздавать промышленную политику, что президент страны Владимир Путин прекрасно понимает, заявил в разговоре с NEWS.ru бывший Председатель Правительства России, экс-глава Счетной палаты, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. По его словам, глава государства вынужден взять на себя все рычаги управления страной, а те вопросы, которыми должно заниматься правительство РФ, сейчас решает президент.

На встрече с читателями в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве Степашин объяснил, что с одной стороны это хорошо, с другой же — это другая система управления.

Я двумя руками за то, что сейчас нужно менять экономику, создавать и воссоздавать промышленную политику. И Владимир Путин это прекрасно понимает. Он не раз об этом говорил. Я давно знаю этого человека, еще с Ленинграда. Он вынужден сейчас взять на себя все рычаги управления страной, вы обратили внимание? — сказал экс-глава кабмина РФ.

Ранее первый министр экономики страны Андрей Нечаев заявил, что расходы на боевые действия на Украине можно сократить и освободившиеся деньги направить на поддержку малого бизнеса в России. Он также добавил, что в целом финансово-экономический блок правительства РФ уже работает достаточно эффективно.