Назван способ спасти экономику России Экс-министр экономики Нечаев предложил сократить расходы на боевые действия на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Расходы на боевые действия на Украине можно сократить и освободившиеся деньги направить на поддержку малого бизнеса в России, заявил в интервью NEWS.ru первый министр экономики страны Андрей Нечаев. Так он ответил на вопрос о том, какие меры сейчас нужны, чтобы поддержать страну во время кризиса.

Нужно увеличить поддержку малого бизнеса. Дать ему больше налоговых послаблений, льготных кредитов и меньше мучить проверками и регистрационными процедурами. Деньги на это можно получить, сократив расходы на боевые действия, — сказал Нечаев.

Он также добавил, что в целом финансово-экономический блок правительства РФ уже работает достаточно эффективно.

Это ранее признавали и другие оппозиционно настроенные экономисты. Различные меры по ограничению оборота долларов и евро в России (от ограничений на снятие иностранной валюты со счетов для россиян до введения оплаты за газ в рублях для европейцев) позволили год назад увеличить спрос на рубль и, следовательно, его курс.