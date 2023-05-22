Республика Сербская готова платить за российский газ в рублях

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Республика Сербская (этническое образование сербов в составе Федерации Боснии и Герцеговины) готова платить за российский газ в рублях, заявил в интервью РИА Новости глава представительства государства в России Душко Перович. По его словам, расчет в национальной валюте является техническим вопросом.

«Газпром» продлевает каждый год основной договор, таким образом мы получаем цену — на самом деле рыночную, но по старой формуле. Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос. Конечно, сегодня мы испытываем трудности с оплатой, потому что трансферты через корреспондентские банки задерживаются, — сказал Перович.

Он также рассказал, что в рамках предстоящего дружеского визита президента Республики Сербской Милорада Додика в Россию будет обсуждаться вопрос совместных экономических планов, в том числе строительство газопровода, запланированное 10 лет назад.

Ранее Додик заявил, что образование намерено обрести статус независимого государства мирным путем. Он отметил, что для реализации этой цели у этнического образования есть союзники, однако не назвал их.