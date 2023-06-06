В Госдуме отреагировали на обвинения в разрушении Каховской ГЭС Депутат ГД Чепа заявил, что в России привыкли к обвинениям со стороны Запада

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Алексей Чепа

В России уже привыкли к обвинения со стороны Запада, поэтому подобная реакция на разрушение Каховской ГЭС не вызывает удивления, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он отметил, что повреждение объекта инфраструктуры привело к затоплению сел и может стать причиной проблем с водой в Крыму.

На Западе, если пойдет дождь, то виновата будет Россия. <...> Мы виноваты во всем и к этому уже привыкли. Затопило ведь села, где проживают мирные граждане. Будут какие-то проблемы с водой в Крыму. Зачем все это нужно? Голый цинизм, — подчеркнул парламентарий.

По мнению депутата, атака на Каховскую ГЭС может быть частью подготовки ВСУ к контрнаступлению. Он считает, что украинская армия хотела «подтопить» фортификационные сооружения. При этом Чепа отмечает, что глобальной проблемы для ВС РФ не возникло, войска не будут отрезаны от сопричастной территории. Кроме того, в течение трех суток вода уйдет.

Депутат добавил, что разрушение ГЭС при этом создаст проблемы для простых граждан. Территории, где они занимались сельским хозяйством, оказались затоплены.

Что ж, нам придется все это восстанавливать. И эту ГЭС, и другую инфраструктуру, — заключил парламентарий.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС и возложил ответственность за разрушения на Россию. По его словам, в Евросоюзе объявят о выделении дополнительной помощи подтопленным районам и поднимут вопрос повреждения электростанции на ближайшем заседании.