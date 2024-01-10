Песков посоветовал «довести до ума» снегоболотоход «Хищник»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что получил не самые лучшие впечатления от езды на отечественном снегоболотоходе «Хищник». Представитель Кремля отметил, что производителям стоит «довести машину до ума», передает ТАСС.

Ну, вы знаете, если честно, то не очень. Я бы к производителям обратился: машину надо, конечно, доводить до ума, — рассказал Песков о поездке по зимнику на Чукотке в «Хищнике».

Он отметил, что водитель машины, который вез его из аэропорта, рассказывал, что самостоятельно «напильником усовершенствовал, докручивал» технику. Песков указал на проблемы в работе рулевого управления и коробки передач. Представитель Кремля посоветовал производителям «Хищника» не «почивать на лаврах» в условиях отсутствия конкурентов, а доработать снегоболотоход.

Была бы конкуренция побольше, они бы шевелились, а они не шевелятся, судя по всему, — заключил пресс-секретарь.

Президенту России Владимиру Путину, который впервые прибыл на Чукотку в среду, 10 января, также удалось опробовать необычный вид транспорта. Однако Песков заявил, что не знает, какие впечатления от «Хищника» сложились у российского лидера.

Ранее сообщалось, что Путин двигался от аэропорта до Анадыря на снегоболотоходе «Хищник». Отличной чертой данного транспортного средства являются большие колеса со сверхнизким давлением, что обеспечивает возможность передвигаться по бездорожью.