Пензенский ЗАГС не регистрировал ребёнка с именем Маркетинг

https://static.news.ru/photo/cbfaf43c-3568-11eb-b204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Управление ЗАГС Пензенской области/vk.com

Органы ЗАГС Пензы и Пензенской области не регистрировали ребёнка с именем Маркетинг, рассказала врио главы местного управления учреждения Юлия Петрова.

У нас в органах ЗАГС Пензенской области ребёнок с таким именем не зарегистрирован. <...> Это свидетельство (свидетельство о рождении, которое опубликовал в соцсетях местный житель. — NEWS.ru) Ленинского ЗАГСа, а у них таких детей не было, да и вообще по области, — отметила она.

По её словам, в Ленинском ЗАГСе регистрировали похожее имя, но оно было короче. При этом, если бы родители настаивали, малыш действительно мог бы получить такое имя, так как работники органов ЗАГС не имеют права отказать.

У нас сотрудники органов ЗАГС проводят беседы с родителями о том, что всё-таки подумайте, каково потом будет вашему чаду в жизни с таким нестандартным именем, думайте о ребёнке прежде всего, а не о своём каком-то собственном пиаре, — добавила она в разговоре с журналистом РИА Новости.

Накануне местный житель Дмитрий сообщил, что решил назвать своего новорождённого сына Маркетингом. Мужчина считает это необычное имя «крутым», так как Маркетинг в принципе должен стать успешным. Он напомнил, что отцом-основателем маркетинга называют Филипа Котлера, который выделил его в отдельную науку. Он опубликовал в соцсетях свидетельство о рождении сына, писал NEWS.ru.