Открытое горение во Фрязино ликвидировали

Фото: ГУ МЧС по Московской области

По данным ГУ МЧС Московской области, открытое горение в нежилом здании во Фрязино было ликвидировано в 21:46. Локализация горения на площади 5 тысяч квадратных метров произошла в 19:43. О возгорании, произошедшем по адресу: ул. Заводской проезд, 2, стало известно в 14:39. К тушению пожара привлечены 53 единицы техники, 139 человек, в том числе от МЧС России — 24 единицы техники, 60 человек.

Дальнейшая информация уточняется, — сообщило ведомство.

Ранее замначальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов заявлял, что люди в горящем офисном здании во Фрязино были отрезаны от спасателей из-за угрозы обрушения строительных конструкций. По его словам, распространению пламени по полузаброшенному институту способствовала серия взрывов. Работу пожарных также осложнили высокая температура и плотное задымление.

Помимо этого, Telegram-канал Readovka писал, что спасатели не могли подобраться к людям в горящем научно-исследовательском институте «Платан» во Фрязино из-за недобора штата. По информации канала, профессионалы не идут работать в ведомство из-за низких зарплат.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что из горящего в подмосковном Фрязино здания научно-исследовательского института «Платан» спасли одного человека, он отравился дымом и находится в реанимации. Открытые очаги возгорания тушить будут еще долго, только с утра удастся выяснить причину пожара, отметил он.