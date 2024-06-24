В МЧС назвали причины проблем с эвакуацией людей во Фрязино МЧС: эвакуацию людей во Фрязино осложнило возможное обрушение

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Алексей Логинов

Из-за угрозы обрушения строительных конструкций во Фрязино в горящем офисном здании люди были отрезаны от путей эвакуации, рассказал замначальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов. По его словам, произошла серия взрывов и огонь распространился на значительную площадь.

Создалась угроза обрушения строительных конструкций, люди оказались отрезанными от путей эвакуации. Работа пожарных осложнялась высокой температурой и плотным задымлением, — пояснил он.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, предварительной причиной пожара считается аварийный режим работы электросети. Один из очевидцев рассказал, что большая часть здания пустовала и была полузаброшена. Часть помещений никто не хотел брать в аренду из-за его возраста и планировки. Мужчина добавил, что в последнее время там были замечены иностранные работники. Но чем они занимались, никто не знает.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что из горящего в подмосковном Фрязино здания научно-исследовательского института «Платан» спасли одного человека, он отравился дымом и находится в реанимации. Открытые очаги возгорания тушить будут еще долго, только с утра удастся выяснить причину пожара, отметил он.