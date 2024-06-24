Стало известно, почему спасатели не могли подобратся к людям в горящем НИИ Readovka: в МЧС не могли подобраться к людям в горящем НИИ из-за недобора штата

Фото: NEWS.ru

Telegram-канал Readovka сообщил, что спасатели не могли подобраться к людям в горящем научно-исследовательском институте «Платан» во Фрязино из-за недобора штата. По информации канала, профессионалы не идут работать в ведомство из-за низких зарплат.

Канал уточнил, что спасатели должны были выводить горящих людей в первую очередь, однако нехватка лишнего состава помешала это сделать. По данным Readovka, даже в Московской области специалистам платят лишь 40-50 тысяч в месяц. В публикации уточняется, что квалифицированным спасателям из-за этого выгоднее работать даже в такси.

Ранее сообщалось, что в разбитых окнах охваченного огнем здания слышались крики о помощи. По последним данным, в результате пожара погибли восемь человек.

Позднее в Сети появились жуткие кадры с попытками людей спастись от дыма и охватившего здание огня. На опубликованном Telegram-каналом «112» видео можно заметить, как люди выбивают окна и высовываются наружу.

Из окон здания валят черные клубы дыма. На видео показано, как люди используют подручные средства, чтобы выбить окна и вдохнуть воздуха, насколько это возможно.