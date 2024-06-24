Люди кричат и просят о помощи из разбитых окон охваченного огнем НИИ Оказавшиеся внутри горящего здания НИИ «Платан» люди зовут на помощь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В разбитых окнах охваченного огнем здания НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино слышатся крики о помощи, передает Telegram-канал SHOT. По его информации, в доме могут быть заблокированы семь человек.

Люди активно жестикулируют и зовут подмогу. Сотрудники МЧС пытаются к ним подобраться, чтобы эвакуировать. Telegram-канал «112» пишет, что число людей, заблокированных в здании, достигает девяти человек. По его данным, они находятся на восьмом этаже.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что огнеборцы приступили к ликвидации пламени. Спасение людей из горящего здания продолжается. Информация о причинах происшествия и возможных пострадавших уточняется.

Также в Сети опубликовали видео, из которого следует, что возгорание случилось в главном корпусе института. В окнах полыхает пламя, из них выбивается черный дым. Известно, что «Платан» занимается исследованием и разработками в области естественных и технических наук.

Ранее в Санкт-Петербурге 15 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке. ЧП произошло в одном из домов Красносельского района, там загорелся балкон. Возгорание удалось ликвидировать менее чем за 30 минут. Квартира была заперта, владельцев не было дома в момент происшествия.