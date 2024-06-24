В Подмосковье загорелся НИИ «Платан»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На территории НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино днем 24 июня случился крупный пожар, пишет Telegram-канал «112». На опубликованных кадрах видно, что возгорание случилось в главном корпусе института.

В окнах полыхает пламя, и выбивается черный дым. Сотрудников института эвакуируют. Информации о пострадавших и причинах ЧП не поступало. «Платан» занимается исследованием и разработками в области естественных и технических наук.

В пресс-службе МЧС по Московской области NEWS.ru уточнили, что сообщение о пожаре в административном здании на территории промзоны по адресу: городской округ Фрязино, Заводской проезд, д. 2 поступило в 14:39. Информация о пострадавших и площади возгорания уточняется.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление на пятом этаже восьмиэтажного здания. Пожарными подразделениями организовано спасение людей, находящихся на верхних этажах. Силы и средства привлекаются по повышенному, третьему рангу. Информация о пострадавших и площади возгорания уточняется, — заявили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что на Ставрополье многодетная семья лишилась жилья из-за пожара в мебельном цехе. В поселке Новый загорелось здание мебельной фабрики. Пламя с производственного объекта быстро перекинулось на соседний жилой коттедж. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание наружного блока кондиционера.

В Москве на Свободном проспекте до этого загорелась квартира жилого дома. Жертвами пожара стали мужчина и его пожилая мать. Уточняется, что огонь вспыхнул на кухне. Ведомство также опубликовало кадры с места трагедии. На них видна обгоревшая кухня с почерневшими стенами. Точная причина возгорания будет установлена по итогам пожарно-технической экспертизы.