Мужчина и его пожилая мать погибли при пожаре в Москве Ночной пожар в квартире жилого дома унес жизни двух жителей Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Квартира жилого дома на Свободном проспекте в Москве загорелась в ночь на воскресенье, 23 июня, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Жертвами пожара стали мужчина 1972 года рождения и его пожилая мать 1949 года рождения.

Ночью в результате пожара в квартире жилого дома на Свободном проспекте погиб мужчина 1972 года рождения и его пожилая мать 1949 года рождения, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что огонь вспыхнул на кухне. Ведомство также опубликовало кадры с места трагедии. На них видна обгоревшая кухня с почерневшими стенами.

Точная причина возгорания будет установлена по итогам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки по факту происшествия контролируются Перовской межрайонной прокуратурой.

Ранее СМИ сообщали о пожаре в многоэтажном здании в Санкт-Петербурге. Из здания были эвакуированы 15 жильцов. Там загорелась запертая квартира, в момент происшествия владельцев дома не было. Спасателям удалось потушить пламя менее чем за 30 минут.

Также ранее в Москве загорелось выселенное здание на территории бывшего завода МиГ. По информации СМИ, площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.