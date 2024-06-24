Семья с тремя детьми осталась без дома из-за мебельной фабрики В Ставрополье дом семьи с тремя детьми сгорел из-за пожара в мебельном цехе

Фото: t.me/mchs_official*

В Ставрополье многодетная семья лишилась жилья из-за пожара в мебельном цехе, сообщает пресс-служба МЧС России. В поселке Новом загорелось здание мебельной фабрики. Пламя с производственного объекта быстро перекинулось на соседний жилой коттедж.

В поселке Новом огонь охватил мебельный цех. За считанные минуты пламя перекинулось на деревянный дом по соседству. В нем проживала многодетная семья с 3 детьми. К счастью, никто не пострадал. Пожар на 450 квадратных метрах потушили 32 специалиста и 10 единиц техники, — сообщили в МЧС.

Предварительная причина возгорание — короткое замыкание наружного блока кондиционера.

Ранее сообщалось, что квартира жилого дома на Свободном проспекте в Москве загорелась в ночь на воскресенье, 23 июня. Жертвами пожара стали мужчина 1972 года рождения и его пожилая мать 1949 года рождения. Уточняется, что огонь вспыхнул на кухне. Ведомство также опубликовало кадры с места трагедии. На них видна обгоревшая кухня с почерневшими стенами. Точная причина возгорания будет установлена по итогам пожарно-технической экспертизы.