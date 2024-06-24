Попытки людей спастись из горящего здания НИИ «Платан» попали на видео

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Появились жуткие кадры с попытками людей спастись от дыма и охватившего здание НИИ «Платан» огня в подмосковном Фрязино. На опубликованном Telegram-каналом «112» видео можно заметить, как люди выбивают окна и высовываются наружу.

Из окон здания валят черные клубы дыма. На видео показано, как люди используют подручные средства, чтобы выбить окна и вдохнуть воздуха, насколько это возможно.

Ранее стало известно, что общая площадь возгорания на территории «Платана» во Фрязино выросла до 2,3 тысячи квадратных метров. Огонь охватил этажи с пятого по восьмой. Люди, которые до этого пытались дышать через окна, полностью скрылись в густом черном дыме.

Местная жительница рассказала NEWS.ru, что люди в здании кричат о помощи. Очевидица подчеркнула, что из-за дыма практически ничего не видно. Она отметила, что внизу дежурят машины скорой помощи, собралось большое количество людей.

Ранее один из очевидцев предположил, что пожар в здании мог разгореться из-за несоблюдения мер противопожарной безопасности. По словам мужчины, на заводе работали мигранты, некоторые из них проживали прямо на территории.