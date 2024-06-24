«Только разгорается»: очевидица рассказала о мощном пожаре во Фрязино Очевидица: пожар в НИИ «Платан» во Фрязино продолжает разгораться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мощный пожар в научно-исследовательском институте «Платан» в подмосковном Фрязино продолжает разгораться, рассказала NEWS.ru местная жительница. Собеседница издания уточнила, что в здании остаются люди, они кричат о помощи. Очевидица подчеркнула, что из-за дыма практически ничего не видно. Она отметила, что внизу дежурят машины скорой помощи, собралось большое количество людей.

Я живу рядом. Сейчас пожар только разгорается. В здании остаются люди. До этого они выглядывали из окон и кричали о помощи. Сейчас из-за дыма практически ничего нельзя увидеть. Пожарные лестницы не достают до горящих этажей. Внизу дежурят машины скорой помощи, очень много людей собралось, — рассказала местная жительница.

Ранее стало известно, что общая площадь возгорания на территории «Платана» во Фрязино выросла до 2,3 тысячи квадратных метров. Огонь охватил этажи с пятого по восьмой. Люди, которые до этого пытались дышать через окна, полностью скрылись в густом черном дыме.

Один из очевидцев предположил, что пожар в НИИ «Платан» мог разгореться из-за несоблюдения мер противопожарной безопасности. По словам мужчины, на заводе работали мигранты, некоторые из них проживали прямо на территории.