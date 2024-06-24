«Люди просят о помощи»: очевидец раскрыл подробности пожара во Фрязино Очевидец NEWS.ru: в горящем здании во Фрязино остались люди

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В горящем научно-исследовательском институте «Платан» во Фрязино остались люди, они просят о помощи, рассказал NEWS.ru очевидец. Собеседник издания подчеркнул, что застрявшие в здании машут руками из окон. Он предположил, что пожар разгорелся из-за несоблюдения противопожарных мер. По словам мужчины, на заводе работали мигранты, некоторые из них проживали прямо на территории.

Это территория завода АО НПП «Исток» имени Шокина, где «Платан» горит. В здании есть люди. Они машут руками из окон и просят о помощи. Наверное, несоблюдение противопожарных мер. Там работали одни мигранты, кто-то из них жил прямо на стройке, — рассказал очевидец.

В Сети ранее опубликовали кадры мощного пожара, который охватил территорию НИИ «Платан». На видео заметно, как огромные клубы черного дыма и пламя вырываются из окон здания. Также видно, что дым валит сразу с нескольких сторон здания, предположительно, пламя могло охватить целые этажи. Очевидцы, снимавшие видео, предположили, что огонь распространился на шестом или седьмом этаже здания.

Позже стало известно, что сотрудникам МЧС удалось спасти одного человека из полыхающего здания НИИ «Платан». Предварительно, в постройке остаются еще восемь человек. Спасательная операция продолжается.