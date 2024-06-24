Стало известно о первом спасенном из пожара в НИИ «Платан» Сотрудники МЧС спасли одного человека из горящего здания НИИ «Платан»

Спасателям МЧС удалось спасти одного человека из полыхающего здания НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино, сообщает пресс-служба ведомства. Предварительно, в постройке остаются еще восемь человек.

Один человек спасен сотрудниками МЧС России во Фрязино. Его вывели по лестничным маршам. Предварительно, в здании находятся девять человек. Спасательная операция продолжается, — говорится в сообщении.

В свою очередь Telegram-канал SHOT сообщает о спасении из здания НИИ троих человек, еще четверо, по его данным, остаются заблокированными. Как пишет канал, спасателям приходится буквально пробиваться к людям сквозь огонь. Спасенным гражданам выдали кислородные маски, медики оказывают им помощь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале рассказал, что в НИИ огонь распространился с пятого по седьмой этажи. По его информации, на месте работают восемь пожарных расчетов. Воробьев добавил, что по его распоряжению к НИИ выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают восемь расчетов МЧС. Спасателям удалось эвакуировать одного человека. Со слов очевидцев, в здании могут находиться еще семь человек. Поиск пострадавших продолжается, — уточнил губернатор.

Ранее стало известно, что в разбитые окна охваченного огнем НИИ «Платан» слышатся крики о помощи. По словам очевидцев, люди активно жестикулируют и зовут подмогу. Также в Сети опубликовали видео, из которого следует, что возгорание случилось в главном корпусе института. В окнах полыхает пламя, из них выбивается черный дым.