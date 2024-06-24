Появилось видео сильного пожара в подмосковном НИИ

В Сети опубликовали кадры мощного пожара, который охватил территорию НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. На видео заметно, как огромные клубы черного дыма и пламя вырываются из окон здания.

Кроме того, судя по кадрам, дым замечают жители отдаленных от места происшествия районов. Также видно, что дым валит сразу с нескольких сторон здания, предположительно, пламя могло охватить целые этажи. Очевидцы, снимавшие видео, предположили, что огонь распространился на шестом или седьмом этаже здания.

Telegram-канал SHOT пишет, что в разбитые окна НИИ слышатся крики о помощи. По его информации, в доме могут быть заблокированы минимум семь человек. «112» утверждает, что на восьмом этаже заблокированы девять человек.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что огнеборцы приступили к ликвидации пламени. Идет эвакуация людей из здания. Информация о причинах происшествия и возможных пострадавших уточняется.

Также в Сети опубликовали видео, из которого следует, что возгорание случилось в главном корпусе института. Известно, что научный институт «Платан» занимается исследованием и разработками в области естественных и технических наук.