Площадь пожара в НИИ «Платан» возросла Mash: пожар в НИИ «Платан» охватил площадь в 2,3 тысячи квадратных метров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Общая площадь возгорания на территории научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном Фрязино выросла до 2,3 тысячи квадратных метров, сообщает Telegram-канал Mash. Он также опубликовал кадры, на которых видно, как полыхает здание.

Канал отметил, что огонь охватил этажи с пятого по восьмой. Люди, которые до этого пытались дышать через окна, полностью скрылись в густом черном дыме. В ролике виден очаг возгорания в здании института, а также многочисленные клубы дыма.

По информации МЧС России, тушением пожара занимаются 72 специалиста ведомства. Было привлечено 24 единицы техники, включая автолестницы. При этом работа спасателей осложняется из-за высокой температуры в здании и плотного задымления.

Ранее СМИ сообщали, что в главном корпусе института «Платан» вспыхнул пожар. Сотрудников учреждения начали эвакуировать. Позднее пресс-служба МЧС России сообщила о спасении первого человека из полыхающего здания. Предполагается, что в нем по-прежнему остаются восемь человек.

По словам очевидца происшествия, оставшиеся в горящем институте «Платан» люди просят о помощи. Они машут руками из окон. Мужчина утверждает, что там работали мигранты, некоторые из них проживали прямо на территории учреждения.