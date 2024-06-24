Губернатор Подмосковья рассказал, скольких спасли из пожара во Фрязино Воробьев: одного человека спасли из горящего НИИ во Фрязино

Фото: NEWS.ru

Андрей Воробьев

Из горящего в подмосковном Фрязино здания научно-исследовательского института «Платан» спасли одного человека, он отравился дымом и находится в реанимации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент NEWS.ru. Открытые очаги возгорания тушить будут еще долго, только с утра удастся выяснить причину пожара, отметил он.

Одного человека удалось спасти, он получил заметное отравление, сейчас находится в реанимации на ИВЛ. Мы обязательно посетим его. Что касается других людей, которые находились в здании, их может быть четыре или пять. Вы слышали взрыв баллонов, предположительно это кислородные баллоны. Два человека погибли, еще как минимум двух спасатели будут поиски продолжать, — сказал Воробьев.

Само здание находится «в банкротстве», его арендуют 30 компаний. В основном предприятия занимаются упаковкой или легким производством.

Telegram-канал Readovka сообщил, что спасатели не могли подобраться к людям из-за недобора штата. По информации канала, профессионалы не идут работать в ведомство из-за низких зарплат.

По последним данным, площадь пожара увеличилась до пяти тысяч квадратных метров, в ликвидации возгорания задействовано более 130 специалистов и 50 единиц спецтехники. К тушению пожара привлечены также два вертолета Ка-32.