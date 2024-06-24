МЧС предоставило свежие данные о пожаре во Фрязино До пяти тысяч квадратных метров увеличилась площадь пожара во Фрязино

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Площадь пожара в здании НИИ «Платан» увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, в ликвидации возгорания задействовано более 130 специалистов и 50 единиц спецтехники, сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. В ведомстве также отметили, что к тушению пожара привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра

Внутри здания находятся баллоны с газовоздушной смесью. На месте работают более 130 специалистов и 50 единиц техники, — указано в сообщении.

По информации ведомства, загорание происходит с пятого по восьмой этажи. Спасателям мешает высокая плотность задымления и высокая температура. Также известно, что пожарным удалось вывести из здания одного человека.

Согласно предварительным данным Telegram-канала «112», восемь человек стали жертвами пожара. Уточняется, что пламя охватило научно-исследовательский институт в понедельник днем.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что двое людей выпали из окон на седьмом этаже. По предварительным данным, они получили смертельные травмы при падении.

Также ранее в Сети появились кадры пожара во Фрязино, на которых очевидцы запечатлели человека, падающего из окна горящего института. Он выпал вниз с большой высоты.