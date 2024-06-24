Возросло количество жертв пожара в подмосковном Фрязино Оперативные службы сообщили о восьми жертвах пожара в подмосковном Фрязино

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Восемь человек, по предварительным данным, стали жертвами пожара в подмосковном Фрязино, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Пламя охватило научно-исследовательский институт «Платан» в понедельник днем.

На месте происшествия работают спасатели. В публикации на фото здание НИИ охватил дым, который валит из окон здания.

МЧС России уже направило второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра для тушения пламени. В ведомстве отметили, что площадь пожара достигла 4,5 тысячи квадратных метров.

Следственный отдел ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре во Фрязино. Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее появились кадры человека, который выпал из окна горящего здания на территории НИИ во Фрязино. На фото видно, как он летит вниз с высоты из окон строения, охваченного пламенем.

Оказалось, что заблокированные в горящем НИИ «Платан» ждали помощи более 3,5 часов. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», они начали выбивать окна, чтобы не задохнуться от дыма.