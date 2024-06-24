МЧС направило второй вертолет для тушения пожара в российском регионе МЧС: в тушении пожара во Фрязино задействован второй вертолет Ка-32

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

К месту тушения пожара на территории здания научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном Фрязино направлен второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Отмечается, что площадь пожара увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров.

Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров. К месту направлен второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, — сказано в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах сообщал, что причиной взрыва в горящем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино стал газовый баллон. На месте работают более 100 специалистов и 40 единиц техники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате пожара в здании НИИ погибли два человека. Точной информации о пострадавших пока нет. По словам Воробьева, сотрудники МЧС России продолжают тушить огонь на территории института. В настоящее время на месте происшествия работают 12 бригад скорой помощи.

Telegram-канал SHOT сообщил, что двое людей выпали из окон на седьмом этаже. По предварительным данным, они погибли. Согласно информации канала, один из мужчин выпрыгнул, пытаясь спастись. Второй сильно пострадал при пожаре. Судя по кадрам, он не прыгал из окна, а выпал.