Названа причина взрыва в НИИ во Фрязино Взрыв в НИИ «Платан» произошел из-за газового баллона

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Причиной взрыва в горящем здании научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном Фрязино стал газовый баллон, пишет ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах. Внутри еще продолжаются оставаться люди. Пожарные работают по периметру.

Внутри горящего здания произошел взрыв газового баллона, — отметил собеседник агентства.

В ГУ МЧС по Московской области уточнили, что площадь пожара в здании на территории промзоны во Фрязине выросла до 4 тысяч квадратных метров. На месте работают свыше 100 специалистов и 40 единиц техники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате пожара в здании НИИ погибли два человека. Точной информации о пострадавших пока нет. По словам Воробьева, сотрудники МЧС России продолжают тушить огонь на территории института. В настоящее время на месте происшествия работают 12 бригад скорой помощи.

Telegram-канал SHOT сообщил, что двое людей выпали из окон на седьмом этаже. По предварительным данным, они погибли. Согласно информации канала, один из мужчин выпрыгнул, пытаясь спастись. Второй сильно пострадал при пожаре. Судя по кадрам, он не прыгал из окна, а выпал.