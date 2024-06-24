Площадь пожара в НИИ «Платан» во Фрязино увеличилась МЧС: площадь пожара в НИИ во Фрязино составляет четыре тысячи квадратных метров

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Площадь пожара в здании на территории промзоны во Фрязино выросла до четырех тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС. На месте работают свыше 100 специалистов и 40 единиц техники. По данным РИА Новости, при пожаре погиб один человек.

ТАСС сообщает, что внутри здания произошел взрыв. Внутри по-прежнему могут быть заблокированы девять человек. Пожарные работают по периметру.

Ранее в Сети появились кадры с места пожара. На них видно, что огонь охватил этажи с пятого по восьмой. Люди, которые до этого пытались дышать через окна, полностью скрылись в густом черном дыме. В ролике виден очаг возгорания в здании, а также многочисленные столбы дыма.

Очевидец рассказал NEWS.ru, что запертые в здании НИИ люди машут руками из окон и просят о помощи. По его мнению, возгорание могло произойти из-за несоблюдения противопожарных мер. По словам собеседника издания, на заводе работали мигранты, некоторые из них проживали прямо на территории.

Местная жительница рассказала NEWS.ru, что люди в здании кричат о помощи. Очевидица подчеркнула, что из-за дыма практически ничего не видно. Она отметила, что внизу дежурят машины скорой помощи, собралось большое количество людей.

При этом в Росэлектронике отрицают отношение НИИ «Платан» к организации. Там объяснили, что горящее здание находится в частной собственности.