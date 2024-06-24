Во время пожара в НИИ «Платан» произошел взрыв

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Во время пожара в НИИ «Платан» во Фрязино раздался звук взрыва, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы рассказали, что после детонации в соседних домах затряслись окна, а у машин, стоящих во дворе, сработала сигнализация.

На улице Мира рядом с местом пожара после взрыва затряслись окна на балконе и во дворе у машин сработала сигнализация, — сказали жители Фрязино.

При этом, как пишет канал, в «Росэлектронике» отрицают отношение НИИ «Платан» к организации. Там объяснили, что горящее здание находится в частной собственности.

В Сети появляются сообщения о пожаре на территории НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Горящее здание не имеет отношения к нашей организации и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х годов оно перешло в частную собственность, — заявили в организации.

Ранее один из очевидцев предположил, что пожар в здании мог разгореться из-за несоблюдения мер противопожарной безопасности. По словам мужчины, на заводе работали мигранты, некоторые из них проживали прямо на территории.

В Сети также опубликовали кадры мощного пожара, который охватил территорию НИИ. На видео заметно, как огромные клубы черного дыма и пламя вырываются из окон здания. Также видно, что дым валит сразу с нескольких сторон здания, предположительно, пламя могло охватить целые этажи.